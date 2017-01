Code oranje: het wordt glad in Zeeland

OOST-SOUBURG - In de nacht van vrijdag op zaterdag is er in Zeeland grote kans op gladheid door sneeuw en ijzel. Het KNMI heeft code oranje afgegeven.

Situatie voor vannacht en morgen is zorgwekkend: op uitgebreide schaal gaat regen met IJZEL vallen ➡️ https://t.co/AE4d82Sfh1 #codeoranje pic.twitter.com/yyciEydoP7 — VID (@vid) 6 januari 2017

Sneeuw en ijzel

De winterse neerslag begint vrijdagavond in het westen van het land als sneeuw, laat KNMI weten. Deze sneeuw gaat na een aantal uur over in onderkoelde regen of motregen, met ijzel tot gevolg.



Na de ochtend

Zaterdag loopt de temperatuur in Zeeland langzaam op waarmee de gladheid vanaf het einde van de ochtend geleidelijk verdwijnt.

Dat kan vannacht/morgenochtend een vrij serieuze ijzelsituatie worden, buiten de kustzone overigens. #ijzel — Jules Geirnaerdt (@WeermanJules) 6 januari 2017