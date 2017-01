Winters weer: weinig gevolgen voor Zeeuwse sport

OOST-SOUBURG - De gevolgen van het winterse weer voor de Zeeuwse sport lijken mee te vallen. Zo gaan de geplande Wallenloop in Goes en ATB wedstrijd in Middelharnis zaterdag gewoon door.

WALLENLOOP 2017 GAAT GEWOON DOOR https://t.co/lAhfc4UMIg — AV56 Goes (@av_56) January 7, 2017

Wallenloop

De wedstrijdleiding van de Wallenloop in Goes heeft het parcours veilig verklaard. Wel bestaat er een mogelijk dat de wedstrijden iets later beginnen omdat er deelnemers vanuit België komen. De bus, die de atleten naar Goes moet brengen, kampt met vertraging.



Vanaf 13.00 uur zijn er jeugdwedstrijden gepland. Om 14.25 uur begint de grote loop (7,5 km) voor de volwassenen. De organisatie raadt deelnemers aan tijdig aanwezig te zijn.



ATB Middelharnis

De mountainbikewedstrijd in Middelharnis die meetelt voor de Zeeuwse ATB Competitie gaat door. Aan de wedstrijd doen veel Zeeuwen mee. Vanaf 12.30 uur komt de jeugd in actie. De A-categorie en dames starten om 15.15 uur.

Foto: Facebook (Antoine van Goethem)



Kloetinge

Het veld van zaterdag eersteklasser Kloetinge is bedekt met een laagje sneeuw. De club heeft besloten om de traditionele Nieuwjaarsloop die vandaag zou worden gehouden niet door te laten gaan. Ook wordt er niet getraind op het Wesselopark. De Nieuwjaarsreceptie (om 16.00 uur) gaat wel door.



Op andere plaatsen in Zeeland wordt wel gevoetbald. Er staan diverse oefenwedstrijden gepland. Zo gaat het oefenduel tussen Nieuwdorp en Marken vanmiddag gewoon door.