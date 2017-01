Jongen beroofd, verdachte aangehouden

Politiehond

Bij de fietsenstalling van het station werkte de man zijn slachtoffer tegen de grond. De jongen ging daarop naar huis en kwam terug met zijn vader om samen te zoeken naar de dader. Daarbij ontstond een vechtpartij waarbij de man de vader in zijn hand beet. De man ging er vandoor maar werd even later door een politiehond gevonden in de bosjes. De verdachte zit vast.