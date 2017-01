HEINKENSZAND - Serge Beulens wordt de eerste trainer van de nieuwe fusieclub Luctor Heinkenszand. Beulens komt over van DwO'15, waar hij nu nog trainer is.

Ervaring in zaterdagvoetbal

Luctor'88 uit Heinkenszand en vv Heinkenszand fuseren volgend seizoen tot Luctor Heinkenszand en zal uitkomen in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal. De nieuwe club heeft gekozen voor Beulens omdat hij ervaring heeft in het zaterdagvoetbal en beide verenigingen kent.



Beulens is nu nog trainer bij DwO'15, de fusieclub uit Driewegen en Ovezande. Eerder was hij werkzaam bij 's-Heer Arendskerke