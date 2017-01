Marc Waebeke per direct weg bij Hoofdplaat

HOOFDPLAAT - Marc Waebeke is niet langer trainer van Hoofdplaat. De trainer is per direct vertrokken bij de zondag vijfdeklasser.

Groepsapp

Nadat Hoofdplaat besloten had om voor volgend seizoen een nieuwe trainer te zoeken, heeft Waebeke via de groepsapp medegedeeld dat hij per direct stopt. Dat valt te lezen op de website van de club. Het bestuur was verrast door zijn beslissing. Volgens de club had de trainer eerst aangegeven dat hij het huidige seizoen zou afmaken.



Honneurs

Waebeke was sinds vorig seizoen trainer bij de club. De honneurs worden voorlopig waargenomen door Werner Temmerman en Elroy Verstraete. Hoofdplaats staat op de negende plaats in de 5e klasse A.