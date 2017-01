Peter van Dijk terug naar Eerste Kamer voor PVV

Geert Wilders

Van Dijk kreeg het bericht vrijdagavond te horen, toen Geert Wilders hem opbelde. Daarin zei Wilders dat hij het nieuws graag persoonlijk aan de Zeeuwse PVV-leider wilde vertellen omdat hij wist hoe belangrijk dit voor hem is. Van Dijk is eerste reserve bij de PVV voor de Eerste Kamer.



Wilders maakte vrijdag de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen bekend. Op die lijst waarop vijftig mensen staan, komen geen Zeeuwen voor. Maar omdat Gidi Markuszower, die nu nog voor de PVV in de Eerste Kamer zit, op plek vier staat, komt er een plek vrij in de PVV-fractie in de Senaat.



Met de terugkeer van Van Dijk zitten er weer twee Zeeuwen in de Eerste Kamer. Hij wordt eind maart geïnstalleerd. In een telefonische reactie zegt hij dat hij staat te popelen om weer aan de slag te gaan. Ook kijkt hij uit naar het samenreizen en het samenwerken met VVD-Eerste Kamerlid Koos Schouwenaar uit Middelburg.



Peter van Dijk is de fractievoorzitter van de PVV in Provinciale Staten. Hij zat al twee keer eerder in de Eerste Kamer. De eerste periode was van 7 juni 2011 tot en met 9 juni 2015. Van 8 september tot en met 29 december in 2015 keerde hij terug als vervanger van een partijgenoot die met zwangerschapsverlof ging.