Boehlé naar achtste finale NK indoor

Zonder problemen

Boehlé startte donderdag in het kwalificatietoernooi en haalde zonder problemen het hoofdtoernooi. Daarin won hij met Oude Elferink met 2-1 van het duo Blom/Penninga. Verder werd er met 2-1 verloren van het duo Van der Ham/Kalmeijer.



Fysiek zwaar

Volgens Boehlé is het tot nu toe een zwaar toernooi. "Dit valt buiten ons wedstrijdseizoen en dat maakt het fysiek zwaar. Zeker voor ons omdat wij inmiddels al vijf wedstrijden gespeeld hebben."



Achtste finale

In de achtste finale is het duo Feldkamp/Haanappel de tegenstander. Het NK duurt tot en met zondag.