'Het mag wel wat harder vriezen...' (video)

GOES - Een beetje sneeuw mocht de pret op de markt in Goes vanochtend niet drukken. Op de schaatsbaan werd gewoon geschaatst, in de winkelstraat werd gewinkeld en ook de marktkooplui waren zoals altijd aanwezig.

Opletten onderweg

Volgens visverkoper Cor Bosman valt allemaal reuze mee met de kou en het ijs. "We zijn er aan gewend", zegt hij. Vooral onderweg was het volgens hem wel even opletten geblazen en zag hij veel ongelukken, maar in Goes is er niks aan de hand. Er is volgens hem goed gestrooid en hij heeft niemand onderuit zien gaan voor zijn kraam.



Schaatsen

Ook een voorbijganger gekleed in dikke sneeuwlaarzen verklaart dat het wel meevalt en dat het misschien zelfs een beetje overdreven was om zijn speciale schoenen uit de kast te halen. Een man op een fiets trekt zich ook nergens iets van aan, hij zegt zelfs: "Ik ben een enorme liefhebber van schaatsen dus ik heb liever dat het wat harder vriest nog."