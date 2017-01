Erwin Adan beste Zeeuw bij Wallenloop

GOES - Erwin Adan is bij de 56e Wallenloop in Goes derde geworden. De atleet uit Vlissingen moest twee Belgische lopers voor laten gaan. Tim Vandervelden uit Duffel was net als vorig jaar de snelste in de straten van de Bevelandse stad. De Belg deed over de 7,5 kilometer lange wedstrijd 23 minuten en 6 seconden. Op de tweede plaats eindigde Maarten Denys.