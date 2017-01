Primeur in Hulst; gratis parkeren op zaterdag

Nagedacht

Ed Peerbolte van de Ondernemersvereniging Hulst zegt dat er goed over na is gedacht. "Elke eerste zondag van de maand is het koopzondag in Antwerpen. Wij hopen dat we mensen, en dan vooral Belgen, een dag eerder al naar Hulst kunnen trekken met het gratis parkeren."



Onvriendelijk

De reacties op de Markt in Hulst zijn overwegend positief. "Toch fijn, kunnen we het uitgespaarde geld mooi uitgeven aan een warm bakje koffie", aldus een jong stel met baby uit Sint-Niklaas. Een oudere man uit De Klinge is ook blij, maar heeft nog wel een suggestie. "Vaak kom ik hier voor een kleine boodschap. Het zou wat vriendelijker staan als de eerste twintig minuten parkeren gratis zouden zijn. Ook de boetes en het uurtarief zijn hier een stuk hoger dan bij ons. Dat staat toch onvriendelijk."



Tolvrij

Volgens Peerbolte is uitgebreid onderzocht welke dagen het beste zijn om gratis te parkeren. "Zo hebben we ook gekeken naar de tolvrije dagen van de Westerscheldetunnel, maar het publiek dat we trekken blijkt vooral uit België te komen. "

Dit jaar zijn er dus twaalf zaterdagen waarop gratis geparkeerd kan worden in Hulst.