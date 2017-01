TOP loopt opnieuw tegen nederlaag aan (video)

ARNEMUIDEN - Korfbalvereniging TOP Arnemuiden is niet goed uit de winterstop gekomen. In de hoofdklasse ging het in eigen huis onderuit tegen DeetosSnel. Na een 15-18 ruststand werd het uiteindelijk 31-36 voor de club uit Dordrecht.

Lastig

Vorig seizoen had TOP het ook al twee keer lastig tegen DeetosSnel. Thuis werd er toen wel gewonnen, maar in het uitduel ging de ploeg van trainer Arco Goedkoop ten onder. TOP kwam vandaag goed uit de startblokken en pakte steeds een kleine voorsprong. Tot de 8-8 viel. De club uit Arnemuiden zag DeetosSnel daarna uitlopen tot een 10-14 voorsprong. Via Peter van Belzen, Jurgen Janse en Jeanine Marijs werd die achterstand verkleind tot 13-14. Maar ook zij konden niet voorkomen dat het met rust 15-18 stond.



Aanzetten

In de tweede helft eigenlijk hetzelfde spelbeeld. TOP dat de achterstand probeerde te verminderen, maar als ze aan een gelijke stand konden ruiken, zette DeetosSnel aan en pakte het weer een grotere voorsprong. Uiteindelijk werd het 31-36 en verliest TOP na de nederlaag tegen KVS/Maritiem in de laatste wedstrijd voor de winterstop opnieuw.

Scores TOP Arnemuiden

Jeanine Marijs: 7

Anita de Ridder en Peter van Belzen: 6

Jurgen Janse en Dylan Gillissen: 3

Corné Bezemer en Petra van Belzen: 2

Kristian Huisman en Wilma Meulmeester: 1