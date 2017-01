Dronken man aangehouden maar ontsnapt uit politiebureau

OOST-SOUBURG - Een 29-jarige man uit Oost-Souburg is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat hij een rijverbod aan zijn laars had gelapt.

Rijbewijs inleveren

Hij was iets na middernacht betrapt toen hij veel te hard over de Nieuwe Vlissingseweg reed. Hij bleek te veel te hebben gedronken en moest zijn rijbewijs inleveren.

Tijdens de afhandeling in het politiebureau ging de man er vandoor en reed hij weg in zijn auto. Agenten pakten hem op in zijn huis en namen de auto in beslag.