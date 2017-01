Vijf zwemtitels voor Van den Ouden op kampioenschap

Zeeuwse records

De zwemster van De Zeeuwse Kust was de snelste op de 50 meter schoolslag (34'58"), 200 meter wisselslag (2.23'24"), 50 meter vrije slag (27'57") en 200 meter vlinderslag (2.27'64").



Alleen op de 50 meter vrije slag had Van den Ouden de nodige concurrentie. Op deze afstand bleef ze Kelly Bergez van ZC Koewacht slechts eenhonderdste voor.



De tijden op de 200 meter wisselslag en de 200 meter vlinderslag betekenden een nieuw Zeeuws record voor achttienjarigen. In het ochtendprogramma zwom Van den Ouden op de 400 meter wisselslag ook een nieuw Zeeuws record voor achttienjarigen door in 5.05'26" aan te tikken.



Jonathan Davidse

Jonathan Davidse (foto) van De Zeeuwse Kust won de 100 meter vrije slag in 52'20". Hij bleef zijn clubgenoot Kalle van Gemert ruim voor (53'88"). Op de derde plaats eindigde Diego De Meyer van De Bruinvis uit Sas van Gent (54'97").



Vlinderslag

Deze drie zwemmers stonden ook op het podium van de 100 meter vlinderslag. Davidse was de snelste (57'65") voor De Meyer (58'16") en Van Gemert (59'30").



Diego De Meyer

Diego De Meyer haalde wel een gouden medaille op de 50 meter rugslag (27'55") en 200 meter rugslag (2.16'03").