Een dag paardrijden om naar uit te kijken (video)

NIEUW- EN SINT JOOSLAND - Een dag waar sommige deelnemers weken of zelfs maanden naar uit hebben gekeken. Bij manege De Kroo Ruitersport in Nieuw- en Sint Joosland vond vandaag de Promotiedag Paardensport Gehandicapten plaats. In totaal deden 85 ruiters met een beperking mee aan het evenement.