Zeeuwen zijn niet zuunug, Zeeland ontdekt crowdfunding (video)

OOST-SOUBURG - Zeeland heeft crowdfunding ontdekt. Dat blijkt uit een rapport over de financieringsvorm waarbij particulieren geld doneren aan projecten. Vorig jaar werd er voor 2.864.000 euro bij elkaar gecrowdfund. In 2015 was dat 12,5 miljoen euro.

ADRZ

Dat 2015 zo'n goed jaar was, kwam door de grote actie voor het ADRZ in Vlissingen. Die leverde 10,6 miljoen op. Zonder het ADRZ bracht crowdfunding in 2015 1,9 miljoen euro op.



Ondernemers

In 2016 werd er dus in de provincie voor ruim 2,8 miljoen euro bij elkaar gebracht via crowdfunding. Dat geld ging naar 37 projecten. Bijna de helft daarvan is voor en door ondernemers. Ander geld ging naar organisaties en instellingen als bijvoorbeeld die achter het Eindeloos Eiland Festival (EEF) op Noord-Beveland. Die haalde vorig jaar 6.372 euro op voor een nieuwe festivaltent.



Hard werken

Josje de Koning van EEF kijkt tevreden terug op de crowdfundingsactie: "Het was hard werken. Mensen informeren, hen erbij betrekken. Maar wel ontzettend leuk. Juist door die betrokkenheid van donateurs. Dan kijk je samen straks toch anders naar die tent. Zo van dat hebben we samen toch mooi voor elkaar gekregen." Volgens De Koning heeft crowdfunding de toekomst. "Zorg wel dat je je verhaal op orde hebt. Dat je weet wat je wilt en wat je van mensen vraagt."

Hogere opbrengst

Ondernemingen in Zeeland haalden vorig jaar gemiddeld 136.000 euro op. Dat is meer dan het landelijk gemiddelde. Dat ligt op 80.500 euro. Enige nuance is wel nodig. Eén project, de getijdencentrale, haalde veel geld op (850.000 euro). Daardoor komt het gemiddelde in Zeeland zo hoog uit. Maar ook de crowdfundingsacties van organisaties en instellingen op cultureel gebied brachten gemiddeld in Zeeland meer op dan landelijk: 18.500 euro tegen 14.500.



Klein

In heel Nederland werd voor 170 miljoen euro opgehaald via donaties van particulieren. Slechts 1,7 procent van die 170 miljoen kwam van Zeeuwen. De provincie hoopt dat via een speciaal opgezet stimuleringsfonds dat aandeel kan groeien.



Kansen

Uit het rapport komen ook aanbevelingen. Zo zou het goed zijn om succesvolle crowdfundingsacties zichtbaarder te maken en meer kennis te delen.