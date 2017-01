Frank Van Damme trainer Philippine

Samenwerking

Philippine staat in het eerste jaar in de 3e klasse A op de vierde plaats. De club is tevreden over de samenwerking met Van Damme en wil de huidige werkwijze doorzetten. Assistent van Van Damme wordt Danny de Vrieze uit Assenede, die dat gaat combineren met zijn werkzaamheden als teammanager bij hoofdklasser Hoek.



Dennis de Nooijer

Van Damme volgt oud-prof Dennis de Nooijer op, die hogerop wil in het trainersvak en zich wil inschrijven voor de cursus Coach Betaald Voetbal.