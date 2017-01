Nieuw seizoen 'Onze Club' van start in IJzendijke

Nieuw jasje

De opzet van Onze Club is hetzelfde gebleven. De Zeeuwse verenigingen laten zijn dat hun club veel meer is dan het eerste elftal alleen. Toch zijn er wat zaken veranderd. Het jeugdcircuit is in een nieuw jasje gestoken en er is een nieuw onderdeel: de Jojo Recovery test. Met deze 'piepjestest' gaan we op zoek naar de fitste Zeeuwse vereniging van 2017. Het kliko schieten is hetzelfde gebleven al zijn er wat andere punten toegekend aan de verschillende prullenbakken en de uitzending eindigt zoals altijd met de penalty's die Jan-Jaap neemt op de doelman van het eerste elftal.

Iedere zondag

Onze Club is iedere zondag te zien op televisie bij Omroep Zeeland. Het wordt uitgezonden om 18.10 uur, direct na Zeeland Nu.