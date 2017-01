DENK bijt spits af met flyeren in Zeeland (video)

Tunnel tolvrij

Voor het bezoek aan Vlissingen waren de kandidaat-politici al in Middelburg geweest en later die middag stond Terneuzen nog op het programma. Belangrijke Zeeuwse thema's zijn wat Kuzu betreft de kerncentrale en de bevolkingskrimp. Ook wil zijn partij de Westerscheldetunnel tolvrij maken.



Zeeuw bij DENK

Nummer 12 op de lijst van DENK is een Zeeuw, de in Middelburg woonachtige Serif Uysal. Hij is geboren in Terneuzen en opgegroeid in Middelburg. Mocht hij in de Tweede Kamer komen, is hij niet van plan om Zeeland te verlaten. Op politiek vlak hoopt hij zich naast de thema's die zijn lijsttrekker noemde ook in te kunnen zetten voor de toeristische sector en ondernemers. Op onderstaande foto is hij samen met lijsttrekker Kuzu te zien.

Verslaggever Anoek de Gardeijn liep een stukje mee tijdens het flyeren van DENK op de boulevard: