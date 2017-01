Bluesfestival Kwadendamme al bijna uitverkocht

KWADENDAMME - De organisatie van het 25e Bluesfestival in Kwadendamme is verrast door de snelle kaartverkoop. De kaartverkoop startte op nieuwjaarsdag en inmiddels is de zaterdag al helemaal uitverkocht. Ook de combitickets en kaartjes voor vrijdag, gaan hard.

Nog nooit gebeurd

Volgens de organisatie is het nog nooit gebeurd dat het festival na een week al bijna is uitverkocht. Het complete programma is ook nog niet bekend. Tot nu toe zijn twaalf bands geboekt, waaronder The Juke Joints. De rest volgt binnenkort.



In mei

Het festival wordt gehouden in het tweede weekend van mei en er is plaats voor 1250 bezoekers.



