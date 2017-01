Zeeland wordt wakker: DENK, crowdfunding en Peter van Dijk

OOST-SOUBURG - Goeiemorgen! Het is maandag 9 januari. Dit is het nieuws in Zeeland.

DENK

Op de boulevard in Vlissingen werd zondagmiddag het spits afgebeten voor de campagne van de Tweede Kamer verkiezingen door DENK. De partij kwam alvast flyeren in Zeeland.



We crowdfunden er wat op los

Zeeland heeft crowdfunding ontdekt. Dat blijkt uit een rapport over de financieringsvorm waarbij particulieren geld doneren aan projecten. Vorig jaar werd er voor 2.864.000 euro bij elkaar gecrowdfund.



Terug in de Eerste Kamer

Peter van Dijk uit Kattendijke keert terug als Eerste Kamerlid voor de PVV. Hij vervangt Gidi Markuszower, die nummer vier staat op de kandidatenlijst van de PVV voor de Tweede Kamerverkiezingen. Van Dijk kreeg afgelopen weekend een telefoontje van Geert Wilders.



Op naar de blues!

De organisatie van het 25e Bluesfestival in Kwadendamme is verrast door de snelle kaartverkoop. De kaartverkoop startte op nieuwjaarsdag en inmiddels is de zaterdag al helemaal uitverkocht.



Weer

Vanochtend is het in het algemeen bewolkt en plaatselijk ook nevelig of zelfs mistig. Ook vanmiddag blijft het grijs met soms al een spatje regen. Later in de middag gaat het vanuit het westen serieuzer regenen. De zuid- tot zuidwestenwind wordt matig, aan de kust vrij krachtig, en het kwik loopt op tot een graad of 7.