Alsnog een Zeeuw op PVV-lijst voor Tweede Kamer

Geert Wilders

Hessels stond op plek 35. Geert Wilders heeft besloten dat de nummers 46 tot en met 36 daardoor een plekje omhoog schuiven. Daardoor komt Caroline Kooman, die eerst niet voorkwam op de lijst van de vijftig PVV-kandidaten, op plek 46 terecht. De kandidaten op de plaatsen 47 tot en met 50 op de lijst houden hun plaats.



Redelijke kans

Daarmee maakt ze een redelijke kans op een zetel in de Tweede Kamer. De PVV schommelt in de peilingen tussen de 35 en 40 zetels en lijkt daarmee de grootste partij te worden. Als de partij van Geert Wilders gaat regeren, zullen mensen aan de top van de lijst in het kabinet plaatsnemen, waardoor er voor Kooman mogelijk een zetel beschikbaar komt.



Steen door de ruit

Kooman werd in 2015 gekozen als Statenlid voor de PVV in Zeeland. Tijdens de campagne voor de provinciale verkiezingen kwam ze in het nieuws toen haar voorruit waarop een poster van Geert Wilders hing, met een steen werd ingegooid.



Asielzoekers

Met name in de eerste helft van 2016 viel Kooman op in de discussie over de komst van asielzoekerscentra in Zeeuws-Vlaanderen. Op bijeenkomsten sprak ze zich fel uit tegen de komst van asielzoekers naar onder meer Hoek en Breskens.



Plotseling vertrek

In november 2016 vertrok Kooman plotseling uit Provinciale Staten. Ze noemde privé-omstandigheden als reden voor haar vertrek uit de politiek.



Come-back

Nu lijkt Kooman dus een come-back te maken in de politiek. Mogelijk komt zij na de verkiezingen van 15 maart voor de PVV in de Tweede Kamer.