HOEK - Bij een ongeluk maandagochtend vroeg is een auto op zijn kop in een weiland langs de N61 bij Hoek beland. De bestuurder week mogelijk uit voor een vos

De auto is door de berger mee genomen, de schade is groot. Bestuurder week uit voor een vos. pic.twitter.com/lmDovgTEdz — Weginspecteur Wilco (@WIS_Wilco) 9 januari 2017

Naar het ziekenhuis

De automobilist is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van zijn verwondingen is nog niets bekend.