Monteur krijgt stroomstoot bij werkzaamheden

TERNEUZEN - Bij werkzaamheden aan woningen aan de Stuvesande in Terneuzen heeft een monteur maandagochtend vroeg een stroomstoot gekregen. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Reanimatie

De politie meldt dat de monteur ten val kwam nadat hij door onbekende redenen onder stroom was komen te staan. Hij is ter plaatse gereanimeerd, en daarna met hartslag overgebracht naar het ziekenhuis.



Arbeidsinspectie

De Arbeidsinspectie is, zoals gebruikelijk bij dit soort arbeidsongevallen, begonnen met een onderzoek.