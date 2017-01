Erik Bastiaansen wacht lastige jacht op OS-ticket (video)

Slopestyle

Erik Bastiaansen komt uit op het onderdeel 'slopestyle'. In deze discipline werd hij bij de junioren al eens wereldkampioen. Vorig jaar droeg hij voor Nederland de vlag bij de Jeugd Olympische Spelen. Nu staat alles in het teken van de 'echte spelen' die volgende winter in Zuid-Korea worden gehouden. Bastiaansen is de enige Zeeuw die een reële kans maakt op deelname hieraan.



Pittige klus

De weg naar Pyeongchang is nog niet zo makkelijk voor de pas 18-jarige Bastiaansen. NOC/NSF hanteert streng eisen voor kwalificatie voor de Olympische Spelen. Naast een top-30 notering moet Bastiaansen tijdens het komende wereldbekerseizoen een keer de finale halen of twee keer een halve. En dat lijkt op voorhand pittig want Bastiaansen reed in zijn carrière pas één World Cup.



Overzicht World Cups

13-14 januari Oostenrijk

17-20 januari Zwitserland

25-27 januari Italië

1-3 februari Amerika

9-12 februari Canada

24-25 maart Tsjechië



Blessure

De eerste World Cup in Oostenrijk moet Bastiaansen al aan zich voorbij laten gaan. "Ik heb beide hielen gekneusd en daar een lichte blessure aan overgehouden. Maar ik zit in de eindfase van mijn herstelperiode dus het gaat wel de goede kant op." Bij de derde World Cup in Italië hoopt Bastiaansen weer helemaal fit te zijn. Daarna wacht in de tweede week van maart ook nog het WK snowboarden in het Spaanse Sierra Nevada.



Olympische Spelen

"Je krijgt niet vaak de kans om je als sporter te plaatsen voor de Olympische Spelen dus ik wil er natuurlijk voor gaan. Het zal alleen wel zwaar worden. Er wordt nu nog niet veel van mij verwacht, maar met snowboarden weet je het nooit. Het ligt allemaal heel dicht bij elkaar."