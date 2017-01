Blij met aangepaste schooltijden: 'Nu kan ik langer slapen' (video)

Dienstregeling

Het kwartier later beginnen hebben de scholieren te danken aan de NS. De nieuwe dienstregeling sloot niet meer aan op de vorige lestijden en dat zou betekenen dat leerlingen te laat op school zouden komen. Daarom dus deze oplossing. Voor veel leerlingen, waaronder een jongen die rustig op zijn telefoon muziek aan het luisteren is, is dat goed nieuws. "Ja nu kan ik langer slapen dus dat is sowieso fijn!".



Later in, later uit

Maar er zit ook een andere kant aan. Want waar er een kwartier af gaat komt er natuurlijk ook ergens een kwartier bij. En dat is aan het einde van de schooldag. De laatste les duurt een kwartier langer. En daar balen sommige scholieren best wel van. "Ja, het is vervelend want als je het laatste uur hebt dan ben je later uit".



Leraren

Ook voor de leraren is het even aanpassen. Al heeft het volgens rector Carin Biesterbosch-Gunst voordelen. "Voor sommige docenten die kinderen op de basisschool hebben is het heel fijn. Die kunnen hun kinderen naar school brengen".