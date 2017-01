'Dit scheelt 1.200 euro aan reiskosten per jaar!' (video)

Achttien jaar

Het stoorde ouders van minderjarige mbo'ers al jaren dat ze moesten betalen voor de reis met het openbaar vervoer van hun kroost naar school. Pas vanaf achttien jaar kregen studenten een OV-jaarkaart.



Volop profiteren

Ruim 1.700 16- en 17-jarige Zeeuwen hebben inmiddels een OV-jaarkaart aangevraagd. Ruim een derde van hen is afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om op school te komen en gaat de maatregel dus ook in de portemonnee merken.

Geld over voor wat anders

De 16-jarige Lisa Dieleman en 17-jarige Laura Heynen volgen beiden een opleiding op het Edudelta College in Goes. De meiden werken graag met groen en dus hebben ze reistijd en reiskosten over voor hun opleiding. Lisa: "Ik woon in Sluiskil en ik ben 75 euro per maand aan reiskosten kwijt. M'n ouders houden dat bedrag nu over voor wat anders."



Alleenstaande moeder

Voor Laura pakt de nieuwe maatregel nog beter uit: "Ik woon in Stellendam en ben honderd euro per maand kwijt aan reiskosten. M'n moeder is alleenstaand en ik ben dus erg blij voor haar dat dit 1.200 euro per jaar scheelt."

Prestatiebeurs

Voor minderjarige mbo'ers die een voltijds opleiding volgen, is de OV-jaarkaart onderdeel van de prestatiebeurs. Dat betekent dat ze de kaart moeten terugbetalen als ze niet binnen tien jaar een opleiding afronden.



Veel gelobbyd

Voor de OV-jaarkaart is vanuit Zeeland veel gelobbyd in Den Haag, omdat in dunbevolkte gebieden als Zeeland de afstanden naar scholen lang zijn en het vervoer dus duur uitvalt. Overigens kregen minderjarige mbo'ers in Zeeland via de Stichting Leerlingenvervoer Zeeland al wel een korting van veertig procent op het reistarief.