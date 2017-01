Enquête: ben jij tevreden over de politiek?

Foto: Jeroen van Luin



Bezorgd, boos of niet?

Sinds de uitkomst van referenda over Oekraïne en Brexit en de overwinning van Donald Trump, wordt er veel gezegd en geschreven over de onvrede, bezorgdheid of boosheid van een deel van de kiezers. In Amerika, Europa en in Nederland. Maar hoe zit dat nou precies? Zijn burgers inderdaad bezorgd over de toekomst of boos op de politiek of eigenlijk helemaal niet? Wat zit ze precies dwars? En als het zo is dat politici niet meer worden vertrouwd, waardoor komt dat dan? Maar ook: wat is in ons land goed geregeld en moet zeker zo blijven? En wat moet er veranderen?



Omroep Zeeland en de NOS willen het allemaal graag weten. In plaats van deskundigen aan het woord te laten, vragen we het nu aan jou. We nodigen je van harte uit om mee te doen aan een publieksonderzoek. Doel is om, ten behoeve van onze berichtgeving, een nog beter beeld te krijgen wat er leeft onder de bevolking.



> Vul hier de korte vragenlijst in en geef je mening



We stellen het zeer op prijs als je meedoet. Je antwoorden worden vertrouwelijk behandeld. De enquête is tot zondag 22 januari in te vullen. Omroep Zeeland en de NOS zullen daarna berichten over de uitslag van de enquête.