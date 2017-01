Ov-jaarkaart minderjarigen goed voor Zeeuws mbo (video)

Afhankelijk van openbaar vervoer

Ruim 1.700 Zeeuwse voltijds mbo'ers onder de achttien jaar vroegen een ov-jaarkaart aan. Naar schatting 600 van hen gaan echt profiteren van de maatregel, omdat ze afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om op school te komen.



Ongelooflijk blij

Schooldirecteur Kees Nieuwenhuyzen van het Edudelta College in Goes. "Een leerling uit Hulst die elke dag naar Goes moet reizen, was 1.600 euro per jaar kwijt. Ik ben dus ongelooflijk blij. De reistijd blijft hetzelfde, maar de kosten worden met deze nieuwe maatregel volledig gecompenseerd."

Drie mbo's

Zeeland telt drie mbo-scholen. Scalda is met vestigingen in Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen de grootste aanbieder in Zeeland van middelbaar beroepsonderwijs. Daarnaast bieden het Hoornbeeck College en Edudelta College in Goes diverse mbo-opleidingen aan.



Brabant en Zuid-Holland

Nieuwenhuyzen: "We hebben nu ook al leerlingen uit Brabant en Zuid-Holland op onze mbo's, maar we hopen op meer leerlingen uit die gebieden, nu reiskosten weggevallen. Zeker bij vakspecialistische opleidingen en opleidingen die erg goed bekend staan, verwachten we meer aanwas."



