Taakstraf geëist vanwege veroorzaken ongeluk (video)

MIDDELBURG - Tegen een 24-jarige man uit Arnemuiden is een taakstraf van 160 uur geëist omdat hij in oktober 2015 op de vluchtstrook van de A58 ter hoogte van Kapelle met zijn auto op een andere reed en daarbij twee mensen verwonde bij dat ongeluk. Ook moet hij een jaar zijn rijbewijs inleveren. De verdacht zegt zich niets van het ongeluk te herinneren.

Vluchtstrook

Op de rechterrijstrook vlak voor de afslag bij 's Gravenpolder stond een auto met pech. De bestuurder daarvan stond achter zijn auto om uit de kofferbak een fles met koelvloeistof te pakken. De verdachte zegt dat hij niet meer weet waarom hij voor de afslag al op de vluchtstrook reed. Hij zag die wagen niet staan er reed er vol op. De chauffeur daarvan is ten gevolge van het ongeluk halfzijdig verlamd en heeft een hersenbeschadiging, zijn vrouw liep verschillende kneuzingen op.



Appen tijdens rijden

De officier van justitie verdenkt de verdachte van appen tijdens het rijden. Hij reed van Arnemuiden naar 's Gravenpolder en schijnt onderweg een paar keer te hebben geappt en berichten terug te hebben ontvangen. Volgens de verdachte is dat niet het geval. Zijn mobiele telefoon was uitgelezen na het ongeluk.



Uitspraak

Uitspraak van de rechter is 23 januari.