Kans op hogere wegenbelasting door Thermphos-debacle

Motorvoertuigenbelasting

Het kost 700.000 euro per maand om het zwaar vervuilde terrein van Thermphos veilig te houden. Dat extra geld komt nu nog uit de algemene reserve van de provincie. Maar het kan zijn dat de Zeeuwse autobezitters straks moeten meebetalen via de motorvoertuigenbelasting.



Provinciale opcenten

Dat is de enige manier waarop de provincie extra belastinginkomsten kan krijgen via de provinciale opcenten. Verantwoordelijk gedeputeerde Jo-Annes de Bat zei maandagavond dat niets is uitgesloten en dat Thermphos een probleem is van alle Zeeuwen.



Strenge voorwaarden

Maandagavond werden Statenleden achter gesloten deuren bijgepraat over de situatie bij Thermphos. Er is 2,5 miljoen euro extra nodig om het zwaar vervuilde terrein van de fosforfabriek tot en met april veilig te houden. Na het besloten gedeelte van de vergadering, drongen VVD en SGP aan op strenge voorwaarden aan het extra geld dat beschikbaar wordt gesteld.



Scherp

Ook De Bat wil hard en scherp zijn als het om het dossier Thermphos gaat. Maar hij vraagt Provinciale Staten ook om tijd voor een goede oplossing. Die willen de Statenleden hem wel geven, onder voorwaarde dat hij de druk bij andere partijen, zoals Zeeland Seaports opvoert om mee te betalen aan de extra kosten die voor Thermphos moeten worden gemaakt.



Extra Statenvergadering

Vrijdag is er een extra Statenvergadering over Thermphos waarin de Zeeuwse politiek formeel een besluit neemt over de 2,5 miljoen euro die tot en met april nodig is voor Thermphos. Dan moet er een plan zijn over de verdere aanpak van Thermphos en over de verdeling van de kosten die daarmee gemoeid zijn.