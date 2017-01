Zeeland wordt wakker: belasting, schande en fietsen

OOST-SOUBURG - Goeiemorgen! Het is dinsdag 10 januari. Dit is het nieuws in Zeeland.

Kosten Thermphos

Als de kosten voor het veilig houden van Thermphos blijven oplopen, is er een kans dat de motorrijtuigenbelasting in Zeeland omhoog gaat. Gedeputeerde Jo-Annes de Bat van Financiën sluit dat niet uit.



Schande

Vlissingen maakte een slechte start van het nieuwe jaar met de rellen in de Bloemenbuurt. Maar ondanks het spoor van vernielingen in de nieuwjaarsnacht, benadrukte burgemeester Bas van den Tillaar maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie op het gemeentehuis, de veerkracht in zijn gemeente.



Schuld

Stichting Reach Out And Touch (ROAT) treft geen blaam in de oudejaarsrellen in het Middengebied in Vlissingen. Dat zegt Angelo Anzola, directeur van deze welzijnsorganisatie die zich vooral richt op jongerenwerk, opbouwwerk en risicoaanpak van probleemjongeren.



Fietsen

Zeeland moet komend jaar een nieuw fietsevenement krijgen. De Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse moet fietsliefhebbers naar onze provincie trekken. Dat zei Patrick Vader van SportZeeland maandag in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer bij Omroep Zeeland.



Foto: Ria Mes, Oostburg



Weer

Wolken en de zon wisselen elkaar vandaag af en later kan ook een enkele bui vallen. Er waait een matige, op het water vrij krachtige zuidwestelijke wind en het wordt 7 of 8 graden.