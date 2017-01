'Afvallen moet je geleidelijk doen' (video)

Overgewicht

In 2015 had de helft (50,3 procent) van de Nederlanders van twintig jaar en ouder overgewicht. Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Bij obesitas is dat andersom: meer vrouwen hebben obesitas dan mannen. In totaal heeft 13,7 procent van de Nederlanders obesitas.



Crash-dieet

Zeker na de feestdagen voelen veel mensen weer de noodzaak af te gaan vallen. Sommigen kiezen voor een zogenaamd 'crash'-dieet, waarbij je snel gewicht verliest door in korte tijd heel weinig te eten. Doordat het lichaam hierdoor in een spaarstand komt te staan, vliegen de kilo's er na het dieet net zo snel weer aan, stelt Arsala. Daarom is het volgens haar beter om het innemen van dagelijkse calorieën in stapjes terug te brengen. Daarnaast moeten mensen ook goed bewegen.



Mindering

Ingrid Sanstra uit Oost-Souburg vecht al jaren tegen de kilo's en merkte dat er bij haar na de vorige diëten altijd een jojo-effect optrad. Sinds een paar weken volgt ze nu de aanwijzingen van Arsala en zegt daar baat bij te hebben. Volgens Sanstra is de druk veel minder hoog, waardoor ze rust krijgt. Ze is blij dat ze mag blijven eten wat ze altijd at, alleen wat minder. Gecombineerd met meer bewegen:' Vijf keer per week intensief lopen', werpt het dieet van Arsala zijn vruchten af.

Discipline

Ook al mag iemand met het dieet van Arsala gewoon door blijven eten, de diëtist probeert wel de overstap naar bewuste voeding te promoten. Ze houdt haar klanten voor dat de weg daar naar toe misschien moeilijk is, maar dat de beloning, een constant ideaal gewicht en een goed gevoel, het de moeite waard maakt.