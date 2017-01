OOST-SOUBURG - 2017 belooft een mooi sportjaar te worden voor Zeeland. Er zijn jubilea voor onder meer de Kustmarathon en de Supercross en met Oemoemenoe en TOP Arnemuiden hebben we twee sportploegen die de komende maanden iets hebben om voor te vechten. Maar er is meer: een overzicht van het komende sportjaar in Zeeland.