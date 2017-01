Waterschap op zoek naar bandendumper

Eind vorig jaar zijn voor de 3e keer op rij grote banden buitendijks gedumpt bij Nummer Een bij Hoofdplaat. Iets gezien? Bel met 088-2461000 pic.twitter.com/DwHzIosfD6 — Scheldestromen (@waterschap) January 10, 2017

Steeds dezelfde periode

Opvallend is dat de banden steeds worden gedumpt in de periode tussen 22 december en 2 januari en op nagenoeg dezelfde plek: de oprit naar Voorland Nummer Een, dat is buitendijks ter hoogte van het Magereind bij Hoofdplaat.



Op draaien voor kosten

Het waterschap is het beu steeds op te draaien voor de kosten van het opruimen en afvoeren van de banden. Daarom wordt gevraagd om tips die naar de dader kunnen leiden. Het schap wil dan de kosten verhalen.