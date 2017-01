'Geen billen, weinig borst en geen tepels' (video)

'Dertig dagen niet bij Facebookaccount'

"Ik ben zeker tussen de twintig en dertig keer van Facebook afgegooid", vertelt Van den Bosch. "Eerst duurt het een aantal uren maar naarmate je vaker de klos bent, kan het ook zijn dat je dertig dagen niet bij je account kunt."



Haat-liefdeverhouding

Van den Bosch heeft dan ook een haat-liefdeverhouding met social media. Enerzijds kan kan hij als cultureel ondernemer niet zonder om zichzelf te laten zien en promoten. Anderzijds kan hij zich niet vrij uiten als kunstenaar en moet zich conformeren aan de strenge regels van onder andere Facebook.



A Muse a Day

Voor het project A Muse a Day fotografeerde hij een jaar lang iedere dag een naakte vrouw. Die foto's wil hij graag op social media delen. Om ze te kunnen plaatsen worden borsten en billen zo bewerkt dat ze minder goed te zien zijn. Facebook hanteert strenge gebruikersrichtlijnen voor naakt en geweld ‘to keep you safe‘. Zo is het verboden om naaktfoto’s te plaatsen, racistische opmerkingen en haatdragende teksten online te zetten.



Lingerie

Niet alleen kunstenaars lopen tegen dit probleem aan. Ook Pabo, het erotische postorderbedrijf in Walsoorden, heeft er last van. Volgens woordvoerder Berder Porte gebruikt het bedrijf social media om hun producten te promoten. "We beperken ons tot lingerie omdat we in de gaten gehouden worden. Onze overige artikelen promoten we via andere kanalen."

Kritiek

Er is veel kritiek op Facebook als het gaat om het censureren van berichten en foto's. Zo werd in september de wereldberoemde foto van het napalmmeisje verwijderd. De foto uit 1972 bevatte volgens Facebook te veel naakt. Na wereldwijde kritiek plaatste Facebook de foto terug en werd er beterschap beloofd.



Minder streng

Facebook zegt dat dat duizenden moderators berichten, foto’s of filmpjes nauwkeurig beoordelen. Maar ook wordt gezegd dat algoritmes posts waarover wordt geklaagd, beoordelen waardoor censuur niet is te voorkomen. Onlangs maakte Facebook bekend minder streng te controleren op wat gebruikers plaatsen.



