'Bezwaar maken leverde mij duizenden euro's op' (video)

Bezwaar

Op een landelijke website zijn sinds kort WOZ-waardes van woningen openbaar gemaakt. "Een prima voorziening, dit maakt alles transparanter", vindt Molenaar. Tot voor kort moest Hans Molenaar de waarde van vergelijkbare huizen bij de gemeente opvragen. Aan de hand daarvan kon hij bezwaar maken.



WOZ-waarde

Dat wordt nu veel gemakkelijker. Via wozwaardeloket.nl kun je niet alleen zien wat de waarde van je eigen huis is, ook omliggende en vergelijkbare huizen staan erop. Zo is een goede inschatting te maken van de WOZ-waarde van je huis.



Kritische burger

Molenaar is een kritische burger te noemen als het gaat om de WOZ-waarde die aan zijn huis wordt gehangen. Hij wil altijd precies weten waarop de gemeente die waarde baseert. Het landelijke openbare register is volgens hem een uitkomst, want je krijgt hierdoor inzicht in de waarde van vergelijkbare woningen in je buurt. Volgens hem kunnen burgers nu beter inschatten of het zinvol is om bezwaar te maken of niet.



Vertraging door software-leveranciers

De rijksoverheid wil al jaren de WOZ (Wet Waardering Onroerende Zaken)-gegevens openbaar hebben. En eigenlijk hadden alle gemeenten ze vorig jaar oktober al op dit WOZ-waardeloket moeten publiceren. Want toen al ging de site de lucht in. Maar het gros van de Zeeuwse gemeenten slaagde daar niet in vanwege - naar eigen zeggen - problemen met, of vertraging door software-leveranciers.