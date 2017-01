Lekker met legoblokjes spelen in de klas (video)

Technische lego

Het lesmateriaal maakt onderdeel uit van LEGO Education, een aanvullende methode die gebruikt kan worden voor verschillende verschillende vakken, zoals taal en wetenschap en techniek. Voor de onderbouw is er DUPLO, dat zijn wat grotere stenen voor jongere kinderen. De wat oudere kinderen spelen onder meer met LEGO Mindstorms. Daarmee kunnen ze hun bouwwerken voorzien van bijvoorbeeld elektromotoren of sensoren en deze programmeren met een computer.



Aanschaf

De aanschaf van alle legoblokjes bedroeg zo'n 75.000 euro. Een deel ervan is gesubsidieerd door Talent in Zicht. Dit is een initiatief van het Zeeuwse basisonderwijs en Huis van de Techniek. In samenwerking met onder andere de pabo, universiteiten en het bedrijfsleven ondersteunt dat scholen en leerkrachten in Zeeland om technologieonderwijs en talentontwikkeling vorm en inhoud te geven.