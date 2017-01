Wat heeft de Zeeuwse wegenbelasting met Thermphos te maken?

Wat is er precies gebeurd dat de wegenbelasting als een duveltje uit een doosje tevoorschijn komt in het dossier Thermphos?

Jo-Annes de Bat: Wij versturen ieder jaar na 15 november onze begroting aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Die controleert dan of alles klopt. De begroting is goedgekeurd, maar de minister adviseert ons wel om te kijken hoe ver de wegenbelasting nog omhoog kan vanwege de financiële risico's die de provincie loopt bij Thermphos eventueel te kunnen opvangen.



Wat heeft de wegenbelasting met Thermphos te maken?

Jo-Annes de Bat: De provincie heeft twee inkomstenbronnen: Geld van de Rijksoverheid en de wegenbelasting. Het kabinet wil ons geen extra geld geven. Maar het kabinet adviseert ons nu wel om te kijken naar de mogelijkheid om de wegenbelasting te verhogen. Dat kwam voor ons ook als een duveltje uit een doosje. Het is ook helemaal niet wat wij willen. Maar het is wel genoemd.



Thermphos was voor veel mensen een ver-van-hun-bed-show. Maar nu de wegenbelasting in verband wordt gebracht met Thermphos wordt er massaal gereageerd. Hoeveel reacties heeft u gekregen?

Jo-Annes de Bat: Heel veel en heel verschillende. Maar wat vooral overheerst, is de vraag: 'Moeten nu de automobilisten voor Thermphos gaan betalen?' Die vraag is heel begrijpelijk. Ik ben ook niet blij dat het op die manier door het kabinet aan elkaar is gekoppeld. Maar het is wel gedaan en daar moeten wij naar handelen. En we leggen nu uit hoe het zit, maar we maken ook duidelijk dat het iets is wat wij absoluut niet willen. We zullen alles doen om te voorkomen dat het nodig is.



Hoe groot is de kans dat het gebeurt?

Jo-Annes de Bat: Dat is moeilijk te zeggen. We hebben nog een algemene reserve van 25 miljoen euro die kan worden aangesproken als het noodzakelijk is. Er is ook nog ander geld beschikbaar. Geld dat we liever in de Zeeuwse samenleving en de Zeeuwse economie investeren. Maar als het nodig is, moeten we dat aanwenden voor Thermphos. Pas in het uiterste geval doen we een beroep op de wegenbelasting.



Het kost nu 8,4 miljoen euro per jaar om Thermphos veilig te houden. Dus u heeft nog geld genoeg om dat een paar jaar vol te houden?

Jo-Annes de Bat: Dat zou de simpele rekensom kunnen zijn. Maar het dossier Thermphos kan ook andere verrassingen met zich meebrengen. Dus uitsluiten kan ik het niet. Maar iedereen kan er zeker van zijn dat we er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het niet nodig is.