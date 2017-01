Politie rolt op één dag zeven hennepkwekerijen op

OOST-SOUBURG - De politie Zeeland-West-Brabant is dinsdag druk in de weer geweest met hennepkwekerijen. In Vlissingen, Tholen en op vier adressen in West-Brabant werden in totaal bijna 13.000 hennepplanten en stekken geruimd.

Opvallend veel stroom

In een bedrijfspand aan de Ambachtsweg in Tholen deed de politie onderzoek omdat er opvallend veel stroom werd gebruikt. De oorzaak bleek de apparatuur van een grote, professionele hennepkwekerij. Verdeeld over twee ruimtes stonden 1162 grote oogstrijpe planten.



Vlissingen

In Vlissingen ging het om 123 planten en 96 stekken in een woning aan de Jan Vermeerlaan.



Twee aanhoudingen West-Brabant

De politie ruimde verder kwekerijen in Breda, Prinsenbeek, Etten-Leur en Roosendaal. Daar werden twee mensen aangehouden.