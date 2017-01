De hete hangijzers van 2017 voor de Zeeuwse politiek (video)

OOST-SOUBURG - Na alle feestdagen, recessen en nieuwjaarsrecepties maakt politiek Zeeland zich op voor een nieuw jaar. Volgens de politieke redactie van Omroep Zeeland zijn dit de zeven belangrijkste punten om dit jaar in de gaten te houden. Eén ding is duidelijk: Wat de politiek in Zeeland betreft wordt 2017 het jaar van de kust.

1. Wat mag er wel en niet langs de kust?

Zeeland heeft goud in handen met de kust. Projectontwikkelaars staan te trappelen om dat te verzilveren. Maar bij elk plan komt de bevolking opstand: Handen af van de kust. Om daar een evenwicht in te vinden, hebben overheden en bedrijfsleven een kustvisie opgesteld. En daar zal het dit jaar heel vaak over gaan. Daarom roept Omroep Zeeland dit jaar nu alvast uit tot Het jaar van de Zeeuwse Kust. Zulke afspraken worden onder leiding van minister Schultz van Infrastructuur en Milieu ook landelijk gemaakt en vastgelegd in het Kustpact.



Lees ook: 'Ik ben supertrots, hiermee lopen we voorop'

2. Brouwerseiland

Brouwerseiland is een recreatieproject waarbij verschillende eilandjes in het Grevelingenmeer worden aangelegd, met huizen, horeca en aanlegsteigers voor boten. De bevolking ziet het niet zitten. Duizenden mensen hebben al een petitie getekend tégen de plannen. De gemeente Schouwen-Duiveland wilde in 2017 de knoop doorhakken over de plannen. Maar minister Schultz heeft eind vorig jaar gezegd dat dit pas mag als het Kustpact is gesloten. Daarin wordt bepaald waar er langs de kust wel eniet gebouwd mag worden.



Lees ook: Vijfduizend keer 'nee' tegen Brouwerseiland

3. Nollebos

Ook in Vlissingen zijn plannen voor een vakantiepark aan de kust. Een projectontwikkelaar wil in het Nollebos en een deel van het Westduinpark 220 vakantiehuisjes en een hotel bouwen. Ook hier zijn de protesten massaal. Duizenden mensen hebben een petitie getekend tegen de plannen. Op veel plaatsen hangen posters om een halt toe te roepen aan de plannen met het bij Vlissingers populaire wandelgebied. De gemeenteraad van Vlissingen bespreekt de plannen voor het Nollebos waarschijnlijk in februari.



Lees ook: Plan: 240 huisjes en een hotel in Nollebos

4. Thermphos

Bij Thermphos ligt nog 2.000 ton giftig fosforslib dat moet worden opgeruimd. En dat gaat veel langzamer dan de bedoeling was. En dus kost het ook veel meer. In april moet er een plan liggen waarin staat hoe lang het nog gaat duren en hoeveel miljoenen de provincie nog bij moet leggen voor de brandweer en beveiligers die de situatie bij de fabriek onder controle moeten houden. Dat kost 700.000 euro per maand. Die kosten zijn voor rekening van de provincie, die daar de afgelopen maanden al 3,6 miljoen euro extra voor heeft uitgetrokken.



Lees ook: Thermphos is een ijsberg waarvan we alleen het topje zien

5. Verkiezingen

Op 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. En na die verkiezingen komt er een nieuwe regering met nieuwe plannen voor het land. Is er in die plannen ruimte om Zeeland te helpen met de kerncentrale en met het opzetten van een nieuwe technische universiteit? En na 15 maart weten we ook hoeveel Zeeuwen er de komende tijd in de Tweede Kamer zitten. Nu zijn dat nog André Bosman (VVD), Joyce Vermue (PvdA) en Albert de Vries (PvdA). Er zijn heel wat Zeeuwse kandidaten, maar of ze ook echt een kans maken om gekozen te worden is nog maar zeer de vraag.



Lees ook: Zeeuwen kansloos op PvdA-lijst voor Tweede Kamer

6. Gezonde Regio

Veel van het beleid in Zeeland is afgestemd op adviezen van de commissie Balkenende. Die stelde ook dat Zeeland zich in de markt moet gaan zetten als gezonde regio. De provincie heeft een verkenner benoemd die de mogelijkheden daarvoor op een rij gaat zetten. De rust en de ruimte van Zeeland zouden kunnen dienen als medicijn voor de drukke Randstad. Dat maakt onze provinicie geschikt om te herstellen na een operatie. Ook zou Zeeland een toevluchtsoord kunnen worden voor mensen die -uit privacy-overwegingen - buiten hun eigen omgeving een cosmetische ingreep willen laten uitvoeren.



Lees ook: Zeeuwse rust medicijn voor drukke randstad

7. Openbaar vervoer

De Nederlandse Spoorwegen kijkt of er volgend jaar tijdens de spits extra intercity's kunnen gaan rijden. Gedeputeerde Harry van der Maas hoopt de gesprekken daarover eind januari af te kunnen ronden. De extra intercity's zouden in de ochtend- en avondspits moeten gaan rijden en alleen stoppen op de stations Vlissingen, Middelburg en Goes. Als de plannen niet teveel geld kosten, zouden de extra treinen na de zomervakantie kunnen gaan rijden.



Lees ook: NS onderzoekt extra Zeeuwse intercity's