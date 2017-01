Kerncentrale Doel langer uit bedrijf

Naar omstandigheden

De oorzaak van de storing is nog onduidelijk. De werknemers die eerste- en tweedegraadsbrandwonden opliepen door stoom in de machinezaal maken het volgens Engie naar omstandigheden goed.



In verzet

Eerder deze week werden de Zeeuwse gemeente Reimerswaal en Borsele opgeroepen om in verzet te komen tegen het langer openhouden van de kernreactor in Doel. De oproep werd gedaan in een brief van de gemeente Bergen op Zoom. Die gemeente wil samen met Steenbergen en Tholen een klacht indienen bij de Europese Commissie naar aanleiding van een een lange reeks incidenten.



Lees ook:

- Problemen bij reactor kerncentrale Doel