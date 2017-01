Donderdag meer duidelijkheid over toekomst Getijde College

GOES - Hoe de toekomst eruit gaat zien van het Getijde College wordt hoogstwaarschijnlijk donderdag bekendgemaakt, zegt curator Jeroen de Waard. De school is failliet. Volgens De Waard worden er nu gesprekken gevoerd met een serieuze kandidaat om de school over te nemen.

Informatiebijeenkomst

Donderdag worden gelijk ook de leerlingen, ouders en het personeel bijgepraat over de toekomst van het Getijde College. En moet duidelijk zijn of het Getijde College overgenomen wordt, en zo ja, door wie.



Particulier

Het Getijde College werd in 2012 opgericht en is een particuliere mbo-opleiding. Ook de Avondschool en het Stedelijk College Goes zijn onderdeel van de school. Alle onderdelen zijn failliet verklaard. In totaal zitten er ruim honderd leerlingen op de scholen.



Lees ook:

- Failliet Getijde College: 'Maandag gewoon school'

- Getijde College blijft toch dicht