'Binnenvaart in de knel door bouw nieuwe sluis' (video)

Planning

Volgens Van IJk is er tijdens de planning van de bouw geen rekening gehouden met schepen van onder meer bouwbedrijven, Rijkswaterstaat en de politie. Deze schepen krijgen gedurende de bouw de Beneluxkade en zijkanaal A aangewezen als ligplaats, maar daar liggen al schepen van binnenvaartschippers. En die zullen dus moeten wijken.



Uitwijken

Van IJk vreest dat schippers die langere tijd in de haven willen aanmeren - bijvoorbeeld omdat ze in Terneuzen wonen - gedurende de bouw van de sluis naar andere havens moeten uitwijken. "Maar ik heb hier in Terneuzen een huis en mijn kinderen wonen hier. Wat moet ik met mijn schip in Gent of Hansweert?", moppert Van IJk.



Overleggen

Harm Verbeek van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) is omgevingsmanager voor de bouw van de nieuwe sluis. Hij erkent dat er op dit moment een probleem is, maar geeft aan dat hierover gesprekken gevoerd worden tussen de binnenvaartschippers en overige betrokkenen bij de bouw van de nieuwe sluis, zoals havenbedrijf Zeeland Seaports, de VNSC en Rijkswaterstaat. "Het is goed dat we dit probleem nu tegenkomen, dan vinden we hopelijk op tijd een oplossing."

Sloopschepen

Volgens Verbeek liggen er tussen de vaartuigen van de binnenvaartschippers ook enkelen die onbewoonbaar zijn. "Die wrakken kunnen we weghalen. Ook liggen er schippers aangemeerd die er eigenlijk helemaal niet horen, dat moet ook beter gecontroleerd worden."



Bouw

De bouw van de nieuwe sluis begint in september van dit jaar en is naar verwachting in 2021 klaar. De aanleg kost zo'n miljard euro. De bouw van de grote nieuwe sluis in Terneuzen is een vurige wens van de haven van Gent, die graag grotere schepen wil ontvangen.



