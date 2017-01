Bewoners zijn bezorgd over briefje van buurtapp

OOST-SOUBURG - Op meerdere plekken in Zeeland is onrust ontstaan door reclame voor de buurtapp en online dienst MisNixx. De buurtbewoners kregen daarover een briefje in de bus, was getekend: Paul en Mirjam. Maar navraag leert dat er helemaal niemand in de buurt woont met die namen.

Internetoplichters

Daarom waren ontvangers van die briefjes in onder meer Middelburg en IJzendijke bang dat het gaat om internetoplichters die uit zijn op je contactgegevens en misschien wel je bankgegevens. Bezorgde dorps- en wijkraden waarschuwden de bewoners om hiermee op te passen. Maar is die bezorgdheid wel terecht?



Zorgen

Cees Leenheer van MisNixx snapt de zorgen, maar van oplichting is zeker geen sprake. "We dachten slim te zijn door deze briefjes op grote schaal te produceren, dan kost het minder. Maar we hadden niet voorzien dat die ondertekening met Paul en Mirjam mensen ongerust zou maken."



Paul en Mirjam

Maar wie zijn die Paul en Mirjam nu eigenlijk? "Dat zijn eigenlijk willekeurig gekozen namen", geeft Leenheer toe. "Oorspronkelijk waren de briefjes persoonlijk en stonden er de namen onder van de mensen die ze door hun eigen wijk verspreidden. Maar toen we de schaal wilden vergroten en de briefjes in grotere hoeveelheden lieten drukken was dat niet meer haalbaar. Dus hebben we toen voor Paul en Mirjam gekozen. Maar dat hadden we achteraf gezien beter niet kunnen doen.



Geen commerciële bedoelingen

Van internetoplichting is dus geen sprake. En volgens Leenheer heeft hij ook geen commerciële bedoelingen. "Onze enige inkomsten komen uit advertenties die te zien zijn in het agenda-onderdeel van onze app. En de enige informatie waar wij naar vragen als je je aanmeldt is je postcode."

'Zeer onhandig'

Leenheer betreurt het ten zeerste dat zijn buurtapp onrust heeft veroorzaakt. "Achteraf was het zeer onhandig van ons om dit zo aan te pakken, met die namen. We zijn nu bezig om de ondertekende briefjes te vervangen met briefjes zonder namen eronder."



Advertentieopbrengsten

Ook de vermoedens dat de mensen die de briefjes verspreiden daarmee geld verdienen spreekt Leenheer tegen. "Dat zijn gewoon gebruikers van onze dienst die meer buurtbewoners erbij willen betrekken. Er is wel een manier om geld te verdienen. Wanneer je als gebruiker namelijk een adverteerder bij ons aandraagt en die gaat ook daadwerkelijk adverteren in het agenda-onderdeel van onze app dan krijg je een deel van advertentieopbrengsten."



Investeren

Leenheer loopt dan ook niet bepaald binnen door MisNixx. "Op dit moment zijn we nog volop erin aan het investeren. Al hopen we wel ooit het punt te bereiken dat we kostendekkend zijn en wellicht zelfs ooit wat winst kunnen maken."

​Goedbedoeld

​Dat er ophef over de dienst is ontstaan, is des te opmerkelijker, omdat MisNixx juist net zo goedbedoeld was. "De bedoeling is om mensen in buurten en wijken met elkaar te verbinden en de veiligheid in de wijk te vergroten."



Waarschuwingssysteem

Naast de agenda en een chatdienst is er ook een waarschuwingssysteem. Gebruikers kunnen met behulp van de app of via de computer een audioboodschap inspreken. Vervolgens worden de deelnemers van het waarschuwingssysteem opgebeld en zij krijgen dan die audioboodschap te horen.



​Ook voor vaste nummers

Wie zich voor dat waarschuwingssysteem opgeeft, moet dus wel eerst een telefoonnummer doorgeven. Dat kan ook een vast telefoonnummer zijn. "Dat is ook juist het idee", legt Leenheer uit. "Groepsapps in WhatsApp werken alleen als je een smartphone hebt. Maar veel senioren hebben niet zo'n modern toestel, als ze überhaupt al een mobiele telefoon bezitten. Met dit systeem kan iedereen meedoen, ook ouderen met alleen een vaste lijn."