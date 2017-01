Maatregelen langs kust door hoog water

OOST-SOUBURG - Waterschap Scheldestromen sluit twee dijkdoorgangen bij Vlissingen. Reden is de hoge waterstand die woensdagnacht wordt bereikt. De verwachte waterstand bij Vlissingen is 3,30 meter boven NAP. Ook de Panoramaweg bij Breskens wordt uit voorzorg afgesloten.

Vlissingen

In Vlissingen sluiten de dijkdoorgang Poort De Ruyter, bij de kazematten, en de doorgang bij het fietsvoetveer Vlissingen-Breskens. De keersluizen in Vlissingen zijn al dicht, net als die in Stavenisse en Zierikzee. De sluiting duurt in elk geval tot en met zaterdagmorgen. De komende dagen worden nog hogere waterstanden verwacht.

Vannacht om 1.20 uur verwachten we een waterstand van NAP + 3,30 m bij Vlissingen. Waterschap is paraat. Lees meer: https://t.co/0lJR7q46o5

— Scheldestromen (@waterschap) 11 januari 2017