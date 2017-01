2017 wordt hét jaar van de Zeeuwse kust (video)

Kustvisie

De komende tijd zal er veel gediscussieerd worden over de Kustvisie. Daarom zet Omroep Zeeland alvast de belangrijkste dingen die je ervan moet weten op een rij.



1. Waarom is er een Kustvisie nodig?

Zeeland heeft goud in handen met de kust. Projectontwikkelaars staan te springen om dat te verzilveren. Maar niemand wil dat de Zeeuwse kust er net zo gaat uitzien als de Belgische kust. Die staat vol hoge flatgebouwen en vakantieparken. Van ongerepte natuur is daar nauwelijks nog sprake. Zeeland is zuinig op de kust, maar er moet ook hier geld verdiend worden. Daarom zijn afspraken nodig wat er in de toekomst wel en niet mag gebeuren met de Zeeuwse kust.



2. Wie bepaalt wat er in de Kustvisie komt te staan?

De Zeeuwse kustgemeenten, het waterschap, Rijkswaterstaat en de provincie hebben de afgelopen maanden samen met de recreatiesector en natuurorganisaties overleg gevoerd over de Kustvisie. Eind december was een voorlopige versie klaar. Daarmee gaan alle partijen weer terug naar hun achterban om het resultaat te bespreken. Het is de bedoeling dat er in het voorjaar van 2017 een definitieve kustvisie voor Zeeland ligt.



3. Wat zijn de belangrijkste punten in de Kustvisie?

Bij het opstellen van de Kustvisie zijn drie uitgangspunten opgesteld. De belangrijkste functie van de kust is om Zeeland te beschermen tegen overstromingen. Verder moet de kust een aanvulling en een versterking zijn van de natuur en het Zeeuwse landschap. Maar er moet ook ruimte blijven voor de recreatiesector aan de kust. Want toerisme is één van de belangrijkste pijlers van de Zeeuwse economie.



4. Wat betekent de Kustvisie voor de Zeeuwse stranden?

De Zeeuwse stranden zijn uniek in de wereld. En dat moet zo blijven, is vastgesteld in de voorlopige Kustvisie. En daarom mogen er op het strand geen nieuwbouwprojecten komen. Strandtenteigenaren met plannen om mensen te laten overnachten, hebben pech. In de Kustvisie staat dat logiesfuncties niet zijn toegestaan. Nieuwe slaapstrandhuisjes op natuurstranden mogen er ook niet komen. De strandhokjes die van april tot oktober op de stranden staan mogen wel verbeterd worden, maar ze mogen niet worden omgebouwd om er in te kunnen slapen.



5. Wat betekent de Kustvisie voor plannen die al langer bestaan?

De Kustvisie geldt voor nieuwe projecten. Plannen waarvoor al toestemming is, maar die nog niet zijn uitgevoerd, worden nog eens extra tegen het licht gehouden. Als ze voor 2019 nog niet alle procedures hebben doorlopen, vallen ze onder de nieuwe uitgangspunten van de Kustvisie.

6. Wat betekent de Kustvisie voor plannen als Brouwerseiland en het Nollebos?

Brouwerseiland is een voorbeeld van een bestaand plan. Dus de nieuwe uitgangspunten van de Kustvisie lijken niet op te gaan voor het project waarbij een ondernemer eilandjes met recreatiewoningen wil aanleggen in het Grevelingenmeer. De Kustvisie lijkt wel ruimte te bieden voor het plan om vakantiehuisjes in het Nollebos te bouwen. Er staat weliswaar dat de functie van het Nollebos als stadspark centraal staat, maar ook dat de recreatiebedrijven (de sauna en de Kanovijver) een kwaliteitsimpuls nodig hebben.



7. Wanneer wordt de Kustvisie besproken?

In de maanden januari, februari en maart debatteren gemeenteraden, het waterschap en de provincie in verschillende vergaderingen over de Kustvisie.



