Politie en Belastingdienst controleren bij Westerscheldetunnel

WESTERSCHELDETUNNEL - Bij de Westerscheldetunnel is de politie samen met de Belastingdienst bezig met een grote controle. Automobilisten worden in de buurt van de tolpoortjes van de weg gehaald.

Algemene controle

Het gaat om een algemene verkeerscontrole, zegt Thalia Luckel van de Landelijke Eenheid. De politie controleert onder meer op opvallend verkeersgedrag of gebreken aan voertuigen, zoals kapotte verlichting.



Kentekens

De politie scant ook kentekens van auto's. Als blijkt dat er nog openstaande boetes of belastingaanslagen zijn, worden die alsnog geïnd. De politie werkt daarvoor samen met de Belastingdienst.



Tot in de avond

De controle begon woensdag aan het begin van de middag en duurt tot in de avond. Bij het tolplein staan zo'n vijf tot tien auto's van de politie en de Belastingdienst, zegt een woordvoerder van de Westerscheldetunnel.