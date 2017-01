Zeeuwse tanker botst bewust tegen andere tanker

Bewust veroorzaakt

De botsing is bewust veroorzaakt, zegt de Zeeuwse eigenaar van de Istoromi tegen een verslaggever van RTV Rijnmond. Volgens de eigenaar is door de aanvaring erger voorkomen. Beide tankers zaten vol met gevaarlijke stoffen. Rond 3.00 uur kreeg de Alto Mira stuurproblemen. De schipper van de tegemoet varende Istoromi zag dat een aanvaring niet meer te vermijden was.



Frontale botsing

De schipper van de Istoromi besloot om ervoor te zorgen dat beide tankers elkaar frontaal zouden raken. Dan is volgens hem de kans op lekkage het kleinst. De Istoromi vervoert aceton en de Alto Mira ethanol.



Onderzoek

Beide schepen raakten beschadigd boven de waterlijn. De tanks van beide schepen bleef heel. Er zijn geen gevaarlijke stoffen in het water terechtgekomen. De twee schepen liggen nu in de Geulhaven in de Botlek. De Zeehavenpolitie doet onderzoek.



RTV Rijnmond-verslaggever Maurice Laparlière vanuit de Geulhaven.