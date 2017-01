Zeeuws-Vlaamse jeugd leert mountainbiken (video)

Scherpere bochten

"Vooral spelen en plezier maken", zegt Vader, die graag naar de Olympische Spelen van 2020 in Tokio wil. Maar de leerlingen willen meer dan alleen plezier maken. Servais is gekomen om een aantal tips te vragen. "Scherpere bochten wil ik kunnen maken en mijn energie beter verdelen."



Vestingcross

De nieuwe cyclocross-wedstrijd de Vestingcross Hulst is op 12 februari. In aanloop naar die wedstrijd worden er een aantal clinic georganiseerd. Dit was de vierde van de in totaal vijf mountainbike-clinics, die worden verzorgd door ATB-team X-Treme uit Goes. De laatste is volgende week in Clinge.