Provincie onderzoekt gevolgen 'hittestress' (video)

HEINKENSZAND - Om de gevolgen van hittegolven in Zeeland tegen te kunnen gaan, ook wel hittestress genoemd, meten vanaf woensdag vijf tijdelijke weerstations het komende jaar het weer in Zeeland. Met de informatie van de weerstations wordt bekeken in hoeverre Zeeland er last van heeft.

8 graden

Het onderzoek is uniek in Nederland. Tot nu toe zijn dergelijke metingen vooral in stedelijke gebieden gedaan. En werden voor zowel landelijke- als stedelijke gebieden hetzelfde rekenmodel gebruikt om de gevolgen van klimaatverandering te berekenen. Terwijl bekend is dat het temperatuurverschil tussen stedelijke- en landelijke gebieden kan oplopen tot 8 graden.



Model

Met de gegevens die het onderzoek het komende jaar oplevert, kan een model gemaakt worden die niet alleen voor Zeeland maar voor alle landelijke gebieden in Nederland gebruikt kan worden. Met de resultaten kunnen gemeenten wijken en buurten beter inrichten en klimaatbestendiger maken. Dat kan door onder andere meer groen aan te planten of waterplekken te creëren.

Water

"Hoewel water niet in alle gevallen voor verkoeling zorgt", zegt een van de onderzoekers, Cor Jacobs: "Van de zomer bleek tijdens een hitteperiode dat de hoogste maximumtemperatuur in Nederland in Vlissingen werd gehaald." Dat kwam volgens Jacobs doordat het zeewater zo'n hoge temperatuur had dat het land daardoor niet kon afkoelen.



Vijf

Behalve in Heinkenszand, hangen er ook weerstations in de Scheldestraat en Westerzicht in Vlissingen en op het Walplein en in de Eisenhowerlaan in Middelburg.



53.000 euro

Het onderzoek wordt betaald door het Waterschap Scheldestromen en de Provincie Zeeland. Het hele onderzoek kost naar schatting 53.500 euro, waarvan 25.000 euro wordt betaald door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.